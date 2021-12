Stati Uniti, Fauci: “Vaccino obbligatorio sui voli domestici”

Il consigliere medico capo della Casa Bianca Anthony Fauci torna a esprimersi a favore del vaccino obbligatorio per i voli commerciali nazionali negli Stati Uniti.

Come riportato da Travel Weekly, Fauci ha affermato che questa regola potrebbe portare più persone a farsi vaccinare. Il virologo ha paragonato la richiesta di vaccinazione sui voli nazionali a quella di università e aziende che richiedono la vaccinazione di studenti e dipendenti. "Quando si rende obbligatoria la vaccinazione, si ottiene un incentivo a vaccinarsi".



Attualmente il 72,6% degli adulti statunitensi è completamente vaccinato. Secondo il Cdc, il tasso di vaccinazione tra le persone di 5 anni e più è del 65,6%.

I Cdc statunitensi hanno inoltre deciso di ridurre a 5 giorni l’isolamento raccomandato per i positivi al Covid asintomatici per permettere il ritorno più veloce al lavoro. Anthony Fauci ha spiegato alla Cnn: “Vogliamo che la gente possa tornare al lavoro, specialmente ai lavori essenziali” spiegando che il Cdc ha stabilito che i contagiati asintomatici possano dopo cinque giorni interrompere l’isolamento continuando ad indossare le mascherine per altri cinque giorni.