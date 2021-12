Quarantena in Thailandia, Pattaya rischia il blocco

Le destinazioni turistiche della Thailandia sono sempre più preoccupate per la decisione del Governo di ripristinare la quarantena obbligatoria per cercare di porre un argine al dilagare della variante Omicron di Covid-19.

A manifestare forte preoccupazione per la situazione è stato Thanet Supornsahatrangsi, presidente del Chonburi Tourism Industry Council. A suo avviso infatti, stando a quanto si legge su Pattaya Mail, qualora le misure restrittive adottate dal The Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) - sospensione almeno fino al 4 gennaio del Thailand Pass - venissero prorogate, a Pattaya il turismo subirebbe un duro colpo. L’obbligo di quarantena in hotel causerebbe infatti una sensibile riduzione delle presenze turistiche fino quasi all’azzeramento.