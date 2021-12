Fine anno alle Baleari, assicurazione gratuita per i turisti

I turisti che arriveranno nelle Baleari fino al 31 dicembre avranno diritto a una polizza di assicurazione sanitaria di viaggio gratuita, messa a loro disposizione dal governo dell’arcipelago attraverso l’Aetib-Agenzia di Strategia Turistica delle Isole Baleari, e fornita dalla compagnia assicurativa Race.

La polizza entra in vigore 24 ore dopo la registrazione nella prima struttura turistica ufficiale e regolamentata e fornisce ai titolari coperture riguardanti il servizio di interpretariato, le spese derivanti dal trasporto di ritorno al luogo di residenza dell'assicurato in seguito a infezione da Covid-19 e i costi derivanti dal prolungamento del soggiorno dell'assicurato, a causa dell'autoisolamento o della quarantena in seguito a Covid-19.



Le misure anti-Covid

Per isolare i casi sospetti sono stati identificati i cosiddetti ‘hotel ponte’, dove poter effettuare la quarantena in caso di contatto con persona positiva. Il Servizio Sanitario delle Isole Baleari ha ppi creato per i residenti una rete di punti Covid Express per sottoporsi a un test antigenico senza bisogno di appuntamento e più di 50 centri autorizzati per i turisti che si trovano sulle isole e hanno bisogno di fare un test.