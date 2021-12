Germania e Austria, perché la stretta di fine anno sta funzionando

Il lockdown per i non vaccinati e il cosiddetto modello 2G messo in pratica da Austria e Germania sembrano dare i primi risultati. Se, infatti, a inizio novembre in Germania i positivi erano circa 74mila ora sono crollati a 10mila, mentre in Austria si è passati da 15mila a poco più di 2mila. Il modello 2G, che blocca di fatto i no vax, prevede l’accesso a quasi tutte le attività solo a chi risulti vaccinato (geimpft) o guarito (genesen) dall’infezione da Covid-19.

In Austria, poi, il lockdown per i non vaccinati risale già a metà novembre, come spiega Il Messaggero, mentre in Germania ai no vax è precluso l’accesso a tutti i locali e ai negozi a partire dal 2 dicembre, con un dereto firmato dall’ex cancelliera Angela Merkel. In entrambi i Paesi è stato anche reintrodotto il coprifuoco per tutti, con chiusura di bar e ristoranti a partire dalle 22. In Germania da domani saranno chiusi anche gli stadi, non si potranno fare grandi feste nemmeno nei locali e in casa si potranno incontrare al massino dieci persone, ovviamente solo se vaccinate.