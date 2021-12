Sri Lanka, crescono gli investimenti nel turismo: i nuovi progetti

Il Covid non ferma gli investimenti turistici in Sri Lanka. “Fra gennaio e ottobre - spiega Pransanna Ranatunga, ministro del Turismo - abbiamo messo a disposizione 101 milioni di dollari, grazie ai quali sono stati avviati 22 nuovi progetti, mentre altri 11 sono in fase di approvazione. Sono state individuate tre ulteriori aree di sviluppo turistico del Paese, così come 5.500 siti degni di valorizzazione, a breve promossi attraverso le nostre piattaforme online. Complessivamente, siamo riusciti ad attrarre capitali d’investimento stranieri per 950 milioni di dollari”.

Fra le principali novità, la creazione del primo floating resort nella località lacustre di Katana, composto di 50 cabine “mobili”, l'accesso al remoto tempio scavato nella roccia di Pilikuttuwa (Gampaha Distric), l’avvio di un programma unificato di e-learning per tutte le guide ufficiali, la conversione di Waulpane Cave e Delft Island in destinazioni sostenibili.