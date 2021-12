Madrid, per le feste occupazione alberghiera al 50%

Gli hotel della Comunità di Madrid prevedono di raggiungere un'occupazione media del 50% sul totale dei posti offerti durante le festività della Vigilia di Natale, di Capodanno ed Epifania.

Il sondaggio, condotto dall’Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (Aehm) tra i suoi associati, indica un probabile picco a cavallo di Capodanno, con il 60% delle camere d'albergo occupate, mentre alla vigilia di Natale si calcola il 45% di occupazione.



Come riportato da Hosteltur però, si tratterebbe di una previsione in forte ribasso rispetto a quanto solitamente si registra in questi periodi festivi.

Aehm rappresenta quasi 300 strutture nella Comunità di Madrid, da hotel di lusso a ostelli e appartamenti.