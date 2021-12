Austria: quarantena obbligatoria per chi arriva dal Regno Unito

L’Austria inasprisce le regole d’ingresso per chi arriva dal Regno Unito. “A causa della rapida diffusione della variante Omicron - ha spiegato un portavoce dell’Ufficio nazionale austriaco del turismo - il Regno Unito è classificato come area a rischio. Di conseguenza tutti i viaggiatori che giungono da quel Paese dovranno essere messi in quarantena per 10 giorni all’arrivo, anche se completamente vaccinati”.

Unica eccezione prevista è per chi ha ricevuto la terza dose di vaccino. In questo caso potrà entrare in Austria presentando però il risultato negativo di un test Pcr. Regole che, come spiega TTG Media, freneranno sicuramente l’arrivo delle famiglie, i cui figli più piccoli non sono ancora vaccinati.



Per quanto riguarda, invece, i turisti italiani, possono entrare in Austria solo se vaccinati o guariti dal virus da meno di sei mesi, con l'aggiunta di un tampone molecolare negativo o in alternativa con la terza dose. Le misure non riguardano le donne in gravidanza e le persone che non possono essere vaccinate per motivi sanitari. Queste ultime dovranno presentare un certificato medico a dimostrazione.