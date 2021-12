Duecentosettanta giorni, o meglio nove mesi: è questa la durata fissata dall’Unione europea per il Green Pass. Nel momento in cui diversi Stati membri progettano modiche sui tempi di validità, interviene Bruxelles, nella persona del portavoce della Commissione Christian Wigand.

Come riporta corriere.it, Wigand ha precisato che le nuove norme adottate dall’Unione hanno fissato un periodo vincolante di nove mesi per la durata delle certificazioni vaccinali.



Le regole per gli spostamenti

Il commissario ha anche sottolineato che il periodo di validità uguale per tutti garantisce misure di viaggio coordinate tra tutti gli Stati Membri, come già sottolineato dal Consiglio europeo.



Inoltre ha richiamato l’attenzione sul “diritto alla libera circolazione” dei cittadini europei, che sarà esercitato anche grazie a un coordinamento continuo sulle regole per gli spostamenti.



Prosegue dunque il confronto dell’Ue con gli Stati, tra cui l’Italia, che stanno valutando restrizioni per i viaggi oltre a modifiche alla durata del Green Pass. Ora bisogna vedere se le indicazioni di Bruxelles influenzeranno o meno le decisioni.