Thailandia in lotta contro Omicron: sospeso da oggi il Thailand Pass

Anche la Thailandia corre ai ripari per cercare di frenare l’vanzata di Omicron. Il Paese ha dunque deciso di reintrodurre la quarantena obbligatoria di 7-10 giorni in albergo per gli arrivi dall’estero, sospendendo da oggi la procedura semplificata del ‘Thailand Pass’ introdotta lo scorso novembre.

“A causa del numero crescente di varianti Omicron in Thailandia - spiega la nota dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese in Italia - il Centro thailandese per l'amministrazione della situazione Covid-19 (Ccsa) ha ordinato la sospensione temporanea del Thailand Pass per tutte le nuove richieste di entrata nel Paese per i programmi Test&Go e Sandbox (eccetto Phuket Sandbox). La misura resterà in vigore fino a nuova comunicazione".



Il Thailand Pass rilasciato dalle autorità di Bangkok, spiega l’Ansa - semplificava l'ingresso nel Paese attraverso il ‘Test&Go', obbligando a una sola notte in hotel e a un tampone molecolare i turisti vaccinati e dotati di assicurazione sanitaria, se provenienti da una lista di oltre cinquanta Paesi. Nel frattempo, le 90mila persone già in possesso del 'Thailand Pass' potranno entrare in Thailandia entro il 10 gennaio, ma con restrizioni supplementari non ancora chiarite dalle autorità.