Slovenia: terme e stazioni scistiche sicure con il marchio ‘Green & Safe’

La Slovenia ha scelto la strada della sicurezza e, grazie all’applicazione delle regole contemplate dal marchio ‘Green & Safe’, le strutture che si fregiano di questo titolo garantiscono elevati standard igienici e di tutela della salute dei loro ospiti. Numerosi, dunque, i centri termali e gli impianti sciistici che lavorano regolarmente nel Paese, nonostante la situazione epidemiologica.

Impegno per la tutela della salute

“Tutto l’impegno della filiera turistica slovena per creare i requisiti corretti per una vacanza sicura è racchiuso nel marchio Green & Safe - afferma Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia -, l’etichetta creata per contrassegnare fornitori di servizi e destinazioni turistiche caratterizzati da elevati standard, prassi igieniche, protocolli e raccomandazioni sostenibili. Grazie alle attività basate su responsabilità e sostenibilità è possibile vivere le prossime vacanze invernali in Slovenia in modo sicuro”.



Oltre a garantire eevati standard di sicurezza agli ospiti, le terme slovene hanno sviluppato anche programmi speciali per aiutare i pazienti a riprendersi dalla malattia



Anche le stazioni sciistiche hanno applicato un rigido protocollo di salvaguardia della salute e alcune di loro, contrassegnate appunto dal marchio Green & Safe, mantengono elevati standard di igiene e sono orientate alla sostenibilità.