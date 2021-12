‘Israele vi aspetta’: il Paese pronto al 2022

di Paola Trotta

‘Israele vi aspetta’ è l'invito del'ente del turismo isrlaeliano in Italia che ha organizzato a Roma una serata dedicata a bellezze, profumi e sapori del Paese in collabolazione con Food&Travel.

La situazione

Sulla situazione attuale e le prospettive future ha fatto il punto Kalanit Goren Perry (nella foto), direttore dell'ufficio nazionale israeliano del turismo in Italia: "Credo già alla buona tendenza dell'estate 2021.Ora siamo in standby ma le previsioni sono ottimali perchè ci sono sempre più t.o. e adv che vogliono vendere il prodotto Israele. Il nostro obiettivo per il 2022 è mantenere relazioni con loro e pensare insieme a come promuovere il Paese. Speriamo di vederci tutti al prossimo TTG Travel Experience 2022 a Rimini.



Novità sui voli

“I voli su Tel Aviv da Roma e Milano sono sempre stati corposi e ci sono novità sul fronte low cost, non solo da parte di easyJet, ma anche di Wizzair. Quando Israele riaprirà ci saranno a disposizione anche nuovi hotel come il Six Senses, un rifugio di lusso nel deserto”.