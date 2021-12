Le Canarie e il ‘long-stay tourism’: maxicampagna per i viaggiatori silver

Le Canarie si concentrano sui viaggiatori silver con una strategia ispirata al concetto ‘Prenditi una pausa di vita nel miglior clima del mondo’. L’obiettivo del Ministero del Turismo, Industria e Commercio del Governo delle Isole Canarie è di arrivare ad attrarre ogni anno 200mila turisti di lungo termine, generando un giro d’affari di 770 milioni di euro.

Soggiorni lunghi e budget elevato

I visitatori over 65, infatti, tendono a soggiornare per lunghi periodi presso la stessa destinazione, con una spesa che raddoppia rispetto alla media. Una tendenza che incomincia a crescere anche tra i viaggiatori nella fascia di età compresa tra i 55 e i 64 anni. “Abbiamo avviato una campagna per posizionare le Canarie come destinazione ideale per i viaggiatori over 55 e silver, un segmento incline ad aumentare il periodo di soggiorno e con una capacità di spesa più elevata rispetto alla media dei turisti” commenta il ministro del Turismo Yaiza Castilla.



Un investimento da 1,5 milioni di euro

Ingente l’investimento messo in campo dal governo dell’arcipelago, che ha destinato 1,5 milioni di euro allo sviluppo dell’incoming per tre segmenti di mercato definiti ‘long-stay tourism’:oltre al gruppo over 55 e silver, anche i lavoratori da remoto e gli sportivi professionisti. Il budget 2022 per promuovere l’incoming degli over 55 e silver è di 500mila euro, ma il progetto ha mosso i primi passi già in questo mese, con un investimento dedicato pari a 250mila euro.



Campagne di comunicazione

A medio termine la nuova strategia messa in atto dalle Canarie punta ad aumentare il numero di turisti over 55 e silver del 50% rispetto al dato 2019, passando quindi da 131.600 a 200mila visitatori all’anno. Inoltre, il piano prevede di promuovere l’estensione dei soggiorni medi (49,58 notti nel 2019) e, quindi, la spesa media complessiva (383 milioni di euro nel 2019).



Il piano d'azione delle Canarie include campagne di comunicazione volte a enfatizzare i vantaggi legati alla lunga permanenza nell’arcipelago, concentrandosi sulla destinazione e la sua offerta, ma anche sullo stile di vita spensierato e amichevole che caratterizza le isole e, al contempo, garanzie sulla salute e sicurezza personale.