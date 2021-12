Il passaporto più ambito è quello statunitense. Questo il responso dell’ultima ricerca condotta da Global Citizen Solutions relativa al ‘ Global Passport Index’. Condotta utilizzando un sistema di punteggio basato su diversi criteri e categorie, la ricerca ha valutato non solo il numero di paesi nei quali un passaporto consente l'accesso, ma anche le opportunità di investimento e gli indicatori della qualità della vita di ciascuna nazione.

I primi 10 passaporti più ‘potenti’ classificati nel Global Passport Index sono risultati, in ordine decrescente, quelli dei cittadini di Stati Uniti, Germania, Canada, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia, Regno Unito, Finlandia, Norvegia e Nuova Zelanda.



Con un punteggio totale di 96,4 gli Stati Uniti garantiscono secondo l’analisi di Global Citizen Solutions il passaporto più forte del mondo, ottenendo buoni risultati in termini di opportunità di investimento, ma anche qualità della vita e mobilità.

In dettaglio, come riportato su TravelDailyNews, gli indici valutati come parte dello studio complessivo includevano l'Enhanced Mobility Index: un passaporto statunitense fornisce l'accesso senza visto o visto all'arrivo in 172 paesi o territori e colloca il Paese in terza posizione fra le destinazioni extra Ue dopo Singapore e gli Emirati Arabi Uniti.



Fra gli elementi considerati anche l’indice della qualità della vita, che pone gli Usa al 23° posto considerando aspetti come lo sviluppo sostenibile, la libertà, l'accettazione dei migranti e la felicità.



L'elenco finale è stato sviluppato in collaborazione con analisti di Sti e si basa sui dati diffusi da varie istituzioni tra cui la Banca mondiale, il Forum economico mondiale e il Rapporto sullo sviluppo sostenibile. "Gli Stati Uniti offrono agli investitori un mercato economico sviluppato e diversificato" ha affermato Patricia Casaburi, amministratore delegato di Global Citizen Solutions. In passato, le classifiche dei passaporti si sono concentrate sul numero di paesi ai quali un passaporto consentiva l'accesso; tuttavia, altri fattori come la prospettiva di aprire un'attività in un altro paese hanno suscitato un rinnovato interesse per l'acquisizione di un secondo passaporto.