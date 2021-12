Gli Stati Uniti alzano l’allerta sull’Italia. Il Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) ha inserito nuovamente la Penisola tra le destinazioni ad alto rischio di contagio, elevando, riporta Corriere.it, il livello di allarme da 3 a 4 (Do not travel’), il più alto.

In vista delle festività natalizie, quindi, gli States sconsigliano i viaggi verso il Belpaese, come già fatto per altri Paesi dell’Unione europea.



Le raccomandazioni del Cdc

Sul sito del Cdc si legge: “Evitate i viaggi in Italia. Se dovete recarvi in Italia, assicuratevi di essere completamente vaccinati prima del viaggio. A causa dell’attuale situazione in Italia, anche i viaggiatori completamente vaccinati potrebbero essere a rischio di contrarre e diffondere varianti di Covid-19”.



Ai viaggiatori che si recano nella Penisola, inoltre, il Cdc raccomanda di seguire le misure di prevenzione, indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale.