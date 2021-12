Viaggi a New York, vaccino ai minori per attività al chiuso

di Amina D'Addario

Sono state aggiornate le regole per i soggiorni negli Stati Uniti, in particolare per New York. I nuovi requisiti riguardano i minori, che per accedere alle attività al chiuso dovranno essere vaccinati: dal 14 dicembre i bambini dai 5 agli 11 anni dovranno dimostrare di aver ricevuto almeno una dose di vaccino per partecipare alle attività indoor.

A partire dal 27 dicembre, i maggiori di 12 anni dovranno invece dimostrare di aver ricevuto due dosi di vaccino, ad accezione di coloro che sono stati immunizzati con una sola dose di Johnson & Johnson.



Le nuove regole varranno per ristoranti, bar, musei, ma anche per palestre, teatri, sale cinematografiche, luoghi di musica e concerti, acquari, zoo, stadi al chiuso, convention center e aree gioco al coperto.