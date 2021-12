Regno Unito, scatta il ‘piano B’ contro Omicron: smart working e mascherine

Scatta il ‘piano B’ contro Omicron nel Regno Unito. Attraverso una conferenza in diretta da Downing Street, il primo ministro Boris Johnson ha annunciato ieri la nuova stretta con cui il Governo britannico intende contrastare la diffusione della nuova variante, ormai quasi dominante in Gran Bretagna.

Tornano così le restrizioni in Uk. Queste, riporta Repubblica.it, includono l’obbligo di indossare le mascherine in tutti i luoghi chiusi (esclusi pub, bar e ristoranti) e sui mezzi di trasporto; certificato vaccinale per accedere a concerti, stadi e discoteche.



Johnson ha inoltre esortato le aziende a fare un uso massiccio dello smart working.