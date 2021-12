Tahiti investe sul trade, nuovo corso di formazione per agenti di viaggi

di Amina D'Addario

In attesa di tornare a viaggiare, Tahiti Tourism ha lanciato il Tahiti Specialist Program, corso di formazione online nato per fornire alle agenzie di viaggi informazioni di base e gli ultimi aggiornamenti sulla destinazione, ma anche per incentivarle alla vendita attraverso premi e fam trip.

"Il programma - ha spiegato Gabriele Cavallotti, account manager di Tahiti Tourism Italia - è stato lanciato lo scorso gennaio e prevede che, una volta superato un entry level, gli agenti possano accedere ai moduli successivi solo con il caricamento delle pratiche concluse".



Cavallotti ha spiegato che al momento il programma conta oltre 360 dettaglianti registrati, ma che a causa delle restrizioni ai viaggi che permangono dall'Italia sono ancora pochi i dettaglianti certificati.

"Dobbiamo spingerlo perché è uno strumento prezioso per migliorare la conoscenza di Tahiti e perché, non appena ripartiranno i flussi dalla Penisola, siamo convinti saranno tante le agenzie che riusciranno a progredire e ad arrivare al fam trip".