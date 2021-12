La variante Omicron parrebbe non essere così pericolosa e, proprio per questo motivo, potrebbe non essere più necessario mantenere le restrizioni per i Paesi africani maggiormente colpiti. A dirlo è stato Anthony Fauci, il famoso immunologo e consigliere del presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

“Ci sono segnali incoraggianti sui sintomi della variante Omicron e sulla severità della malattia - ha spiegato durante un collegamento con la Cnn, come riporta Adnkronos -. Ma bisogna essere prudenti". E sulle restrizioni imposte ai viaggitaori provenienti dai Paesi africani si è mostrato fiducioso: “Siamo tutti molto dispiaciuti per le difficoltà che non solo il Sudafrica, ma le altre nazioni africane stanno affrontando - ha sottolineato -. Speriamo di poter revocare le restrizioni entro un ragionevole lasso di tempo”.



Un dato, comunque, è certo: nei soggetti vaccinati la possibilità di contrarre una forma grave della malattia si riduce drasticamente e grazie al booster "ci sarà un livello di protezione probabilmente considerevole anche contro la variante Omicron".