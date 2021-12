'Polonia oltre ogni aspettativa': i progetti per il 2022

di Paola Trotta

'Polonia oltre ogni aspettativa': non solo uno slogan, ma il focus per il 2022, con progetti e strategie presentate a Roma da Barbara Minczewa, direttice dell’ente nazionale polacco per il turismo e Łukasz Paprotny, direttore dell'Istituto Polacco di Roma.

Una destinazione con un’ampia offerta turistica che va dalle città d’arte come Cracovia, Varsavia, Danzica e Breslavia, all’incredibile ricchezza naturalistica, culturale, paesaggistica e gastronomica delle sue regioni.

Il 2021 si chiude con diverse iniziative studiate per le adv e con il 'magico Natale' dei mercatini, ad esempio quelli di Vasavia e Breslavia.



Per il 2022 i riflettori sono accesi su Lodz e Lublino. Lodz è stata premiata dal National Geographic Traveler tra le 25 mete da vedere nel 2022. “Rappresenta la vera metamorfosi di una città – spiega Minczewa - da polo industriale a capitale della creatività e dell’innovazione. Lublino, invece, è stata nominata Capitale europea per i giovani del 2023, un ottimo viatico per andare a visitarla e scoprirne gli angoli più segreti”.