Unwto, la prossima assemblea generale nel 2023 in Uzbekistan

di Martina Tartaglino

Sarà l'Uzbekistan a ospitare la 25ª assemblea generale Unwto, prevista per il 2023. Così hanno votato i membri riuniti nella plenaria della terza giornata di lavori, che hanno anche concordato l'esame di una nuova task force per ´Riprogettare il turismo per il futuro'.

Inoltre, Bali è stata confermata come sede del World Tourism Day 2022, che si terrà intorno al tema ti 'Ripensare il turismo'; allo stesso tempo l'Arabia Saudita è stata designata come Paese ospitante per l'edizione 2023 incentrata su 'Turismo per gli investimenti green'.



Nel terzo giorno di lavori i membri si sono incontrati ancora per discutere e approvare il programma per i prossimi due anni. All'ordine del giorno c'era l'intenzione del segretariato Unwto di avvicinarsi maggiormente agli stati membri, per questo è stata ratificata l'apertura del primo Ufficio regionale per il Medio Oriente, inaugurato a giugno 2021.