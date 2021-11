Haparanda-Tornio: due volte Capodanno fra Svezia e Finlandia

Le città gemelle di Haparanda-Tornio sono le più settentrionali al mondo e si trovano in Lapponia, sul Golfo di Botnia, proprio sul confine tra Svezia e Finlandia, separate dal fiume Torne.

Questa zona della Lapponia 100 chilometri a sud del Circolo Polare è autentica e lontana dal turismo di massa e offre esperienze in due Paesi, culture e fusi orari differenti.

Ad Haparanda-Tornio i turisti possono vivere come i locali combinando la vita tranquilla della cittadina con la natura, prendendo parte a diverse attività: gite sul Mar Baltico ghiacciato con la motoslitta, pesca nel ghiaccio, sci di fondo o escursioni con le ciaspole. Chi ama i cani può visitare un allevamento di husky per una corsa in slitta tra i boschi o andare a vedere le renne. Un'esperienza unica, possibile sia sul lato svedese sia sul lato finlandese, è quella di fare una nel Golfo di Botnia.

Nelle vicinanze, a Rovaniemi, c'è il Villaggio di Babbo Natale e in soli 20 minuti si raggiunge il castello di neve di Kemi, un resort aperto tutto l'anno con il castello ricostruito ogni inverno.



Dalla fine di agosto fino alla fine di aprile si può vedere l'aurora boreale ed è possibile prendere parte a diverse escursioni in motoslitta, in auto, a piedi, sul mare o nella campagna sulle rive del fiume per ammirare lo spettacolo.

Per Capodanno, si può far festa due volte, prima sul lato finlandese del confine, poi, un'ora più tardi, su quello svedese, grazie al fuso orario tra i due Paesi. Dopo il cenone a base di specialità locali allo storico Haparanda Stadshotell, o in uno degli altri alberghi della città come l’hotel Olof, si passeggia fino a Victoriatorget, il confine, dove si può stare con un piede in Finlandia e l'altro in Svezia. Tutta la popolazione si riunisce qui per ascoltare musica e festeggiare due volte con fuochi d'artificio e brindisi.

Per raggiungere Haparanda-Tornio gli aeroporti più vicini sono quelli di Kemi (a 25 minuti di strada), Luleå, Rovaniemi e Oulu. Ci sono collegamenti ferroviari da Stoccolma ad Haparanda e da Helsinki a Tornio.