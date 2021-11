L’Australia rinvia l’apertura dei confini

Si tratterebbe per il momento di una “soluzione temporanea”, secondo quanto affermato dal primo ministro Scott Morisson. Ma in questa fase l’Australia ha deciso di rimandare la riapertura dei confini internazionali a lavoratori qualificati e studenti.

Secondo quanto riporta ansa.it, la decisione è stata presa alla luce delle evoluzioni legate alla variante Omicron. In un primo momento la riapertura era stata fissata per il primo dicembre, ovvero domani.



Ora si attendono gli sviluppi per ulteriori decisioni, anche da parte di altri Paesi che hanno scelto la linea della cautela nelle ultime ore.