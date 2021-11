Stop ai voli, la Gran Bretagna allunga la 'red list' dei Paesi

Si allunga la ‘red list’ dei Paesi africani dopo che anche la Gran Bretagna ha rilevato casi della variante Omicron di Covid-19.

Quattro gli Stati aggiunti alla lista rossa: Angola, Mozambico, Malawi e Zambia che, come spiega il segretario alla Salute inglese Sajid Javid, si aggiungono agli altri Paesi verso i quali è proibito viaggiare dalla Gran Bretagna.



Venerdì scorso, infatti, il governo britannico ha vietato i voli da Sudafrica, Botswana, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe e Namibia.

Analogo provvedimento è stato preso in Italia, dove sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia ed Eswatini. Unica eccezione i cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia da una data anteriore all’ordinanza del ministro Speranza, insieme ovviamente ai figli minori, al coniuge, e “a condizione che non manifestino sintomi da Covid-19”.