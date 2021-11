Grecia: Green pass valido solo per vaccinati o guariti

La Grecia verso una nuova stretta per limitare i danni della nuova ondata di Covid.

Già da settimane, come sottolineato dal Corriere della Sera, per accedere a molti luoghi al chiuso come bar, ristoranti, parrucchieri, palestre e aerei era necessario esibire il green pass. Ma ora il lasciapassare viene concesso soltanto ai cittadini immunizzati o guariti dal Covid di recente (da non oltre sei mesi).



Tutti gli altri restano fuori, anche se in possesso di tampone negativo. Unica eccezione: i bambini dai 4 ai 17 anni ai quali basta ancora un test effettuato nelle 24 ore precedenti.



Il provvedimento resterà in vigore almeno fino al 6 dicembre e impone anche le mascherine in tutti i luoghi di lavoro, scaglionando gli orari di apertura nel settore pubblico e privato.



Si tratta di una specie di mini lockdown per i no vax, volto a frenare il nuovo picco di contagi in parte dovuto al basso tasso di immunizzazione.



Il Governo ha escluso un ritorno a un blocco generale, ma il ministro della Sanità Thanos Plevris ha spiegato che le attuali restrizioni, “misure di protezione” e non di punizione, saranno rivalutate tra due settimane. Il governo sta spingendo sul potenziamento della compagna vaccinale, soprattutto per convincere gli anziani, i più restii.