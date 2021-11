Germania nella morsa del Covid, la Baviera annulla i mercatini

“La situazione è molto, molto seria e difficile”. Queste le parole con cui il premier bavarese Markus Soeder ha annunciato la decisione di annullare, in Baviera e Sassonia, tutti i mercatini di Natale a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19 che sta colpendo la Germania.

La Baviera, fra i Lander più colpiti dall’infezione, ha deciso di attuare uan serie di restrizioni che andaranno a colpire soprattutto i non vaccinati. I ristoranti, ad esempio, dovranno chiudere alle 22 e non saranno accessibili a chi non è immunizzato.



Intanto la Merkel ha affermato che le misure anti-Covid attuali “non sono sufficienti” per fronteggiare la gravità della situazione. Parlando al direttivo della Cdu, secondo una fonte citata alla Dpa, che ha partecipato alla riunione, la cancelliera ha spiegato: “Abbiamo una situazione che sovrasterà tutto quello che abbiamo avuto finora”.