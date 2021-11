“Bisogna continuare a lavorare in stretta collaborazione con le imprese, le Regioni e i nostri territori per promuovere la ripresa del settore turistico europeo e renderlo più sostenibile e digitale”. È quanto ha affermato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che ha partecipato, si legge su Hotelmag, alla riunione informale dei ministri del Turismo dell’Unione europea, organizzata dalla presidenza di turno slovena.

La riunione è stata dedicata al processo in corso per la definizione di un percorso di transizione verde e digitale del turismo nella prospettiva dell’elaborazione di un’agenda per il settore per il 2030. “È positivo che la Commissione europea coinvolga nel processo gli Stati membri e i soggetti privati interessati – ha sottolineato Garavaglia -. Serve, però, un ulteriore slancio politico. L’Unione europea dovrebbe mettere in campo un proprio impegno finanziario, con una linea di budget dedicata, per sostenere la diversificazione dell’offerta turistica, progetti transnazionali e la condivisione delle migliori pratiche”.