Austria in lockdown: il provvedimento da lunedì 22 novembre

L’Austria torna in lockdown e il provvedimento non riguarderà solamente la popolazione non vaccinata come inizialmente previsto. È questa la decisione del cancelliere Alexander Schallenberg, che ha anche annunciato che dal prossimo mese di febbraio attiverà anche l’obbligo di vaccinarsi.

Il nuovo lockdown sarà attivo a partire da lunedì prossimo e verrà mantenuto per un periodo variabile tra i 10 e i 20 giorni. Verrà ripristinata la didattica a distanza, lo smart working e verranno sospese tutte le attività pubbliche. Prevista anche la chiusura dei ristoranti, mentre non è ancora definito quali saranno i provvedimenti riguardo gli spostamenti in entrata o in uscita dal Paese.