La Cambogia riapre in anticipo: vaccinato quasi il 90% della popolazione

La Cambogia brucia le tappe e, come riportato da La Repubblica, ammette i viaggiatori internazionali che hanno completato il ciclo anti-Covid con 15 giorni di anticipo rispetto al 30 novembre, data stabilita inizialmente.

Dallo scorso 15 novembre quindi, via libera ai viaggi per turismo, un segmento che procura entrate fondamentali al Paese asiatico.

La fine del lunghissimo lockdown sarebbe merito del successo della campagna vaccinale: i cambogiani, infatti, hanno al momento uno dei più alti tassi di immunizzazione anti-Covid al mondo, 88 per cento, come confermato dal premier Hun Sen che ha ufficializzato la riapertura del Paese anche ai viaggi non essenziali.