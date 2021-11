L'analisi Volagratis: torna la voglia di vacanze all'estero

Tornano le mete estere nei piani degli italiani per i viaggi nel 2022 e guadagnano uno share dell’89 per cento. È quanto emerge dall’analisi effettuata da Volagratis sulle ricerche per il segmento volo+hotel.

Nel dettaglio il 64 per cento punta a una destinazione europea, mentre il restante 25 per cento ha iniziato a guardare a destinazioni fuori dal Continente, complici anche le recenti aperture e in particolare verso gli Stati Uniti. “Secondo Volagratis.com, infatti, tra l’ultima settimana di ottobre e la prima di novembre – si legge in una nota - le sole ricerche per New York City sono aumentate del 31% rispetto a quelle effettuate nello stesso periodo del 2019”.



Leggermente diverse, invece, le percentuali destinate ai soli voli, dove le ricerche si sono concentrate per il 53% su mete europee, per il 26% su mete al di fuori dell’Europa e per il 21% su mete italiane.