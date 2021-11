L’Islanda risponde al Metaverso di Zuckerberg con uno spot

Frangetta bionda cortissima, carnagione pallida e un nome, Zack Mossbergsson, che non lascia spazio a dubbi. Si ispira al fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, lo spot lanciato dall’Ente del turismo islandese.



Ricalcando la presentazione del Metaverso di qualche settimana fa, il video, rilanciato dal sito del Corriere, si apre con il protagonista che annuncia: “Oggi voglio parlarvi di un approccio rivoluzionario su come connettere il nostro mondo senza sembrare troppo strani”.



Mentre mostra una distesa di neve l'alter ego di Zuckerberg aggiunge: “E come chiamiamo questo nuovo capitolo della connettività? L’icelandverse, realtà così com’è senza strani visori”. Il messaggio: voi avete il mondo virtuale, noi possiamo offrire meraviglie naturali molto più coinvolgenti.