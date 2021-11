La Giamaica prevede di arrivare a 1,2 milioni di visitatori nel 2021, che porteranno nelle casse del Paese 1,9 miliardi di dollari entrate.

Secondo quanto riportato da Travel Weekly, Donovan White, direttore dell’ente del turismo dell'Isola, ha previsto che entro la fine del 2022 il numero di visitatori sarà di 4,1 milioni, con i crocieristi pari a 1,6 milioni e gli arrivi in sosta pari a 2,5 milioni. White ha affermato che "l'anno migliore per numero di visitatori" della Giamaica è stato il 2019, con 4,2 milioni di persone. "Saremo vicini a quel numero entro la fine del prossimo anno grazie alla capacità aerea aumentata, nonché al ritorno di tutte le nostre compagnie di crociera con un aumento degli scali in ciascuno dei nostri cinque porti".



I tassi di vaccinazione per la popolazione locale della Giamaica si attestano al 62%, sebbene molti hotel e resort riportino tassi di vaccinazione del 95% o superiori per i propri dipendenti e personale.