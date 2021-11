Arabia Saudita: Royal Commission for AlUla e Unesco in partnership per lo sviluppo sostenibile

La Royal Commission for AlUla ha firmato un accordo di partnership a lungo termine con l’Unesco.

L’accordo ha l’obiettivo di accelerare la rinascita culturale e socioeconomica in corso ad AlUla, proteggendo ulteriormente i suoi siti storici, naturali e culturali, nonché la cultura locale.

Audrey Azoulay, direttore generale Unesco, ha commentato: “La relazione tra l’Arabia Saudita e l’Unesco si basa su una lunga storia che risale al 1946, quando il Regno divenne uno Stato membro della nostra Organizzazione. Oggi, la cooperazione con il Regno dell’Arabia Saudita sta facendo un altro importante passo avanti con lo scopo di supportare una grande trasformazione della regione di AlUla”.



Badr bin Abdullah Al-Saud, governatore di Rcu e ministro della Cultura del Regno dell’Arabia Saudita ha aggiunti: “Mohammed bin Salman, principe ereditario dell’Arabia Saudita, vuole trasformare AlUla in una destinazione globale per patrimonio, natura, arti e cultura. La firma di questo primo accordo, oggi unico nel suo genere, è un altro momento significativo nel nostro viaggio verso il raggiungimento di queste ambizioni e nell’ulteriore sviluppo di un rapporto duraturo che esiste tra Arabia Saudita, Rcu e Unesco. Allineata con i piani della Vision 2030 dell’Arabia Saudita e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, questa partnership collegherà il passato, il presente e il futuro di AlUla sfruttando il potere dell’istruzione, della scienza e della cultura nel fungere da catalizzatore per un modello di sviluppo sostenibile e un cambiamento duraturo".



La nuova partnership è incentrata su 10 programmi nel corso dei prossimi cinque anni e include l’elenco di nuovi siti naturali e culturali per proteggere e promuovere il patrimonio locale, il paesaggio naturale e gli ecosistemi. I settori chiave che daranno forma a questo percorso includono la conservazione del patrimonio, l’istruzione e il rafforzamento delle competenze, la natura e le arti creative, individuando nella popolazione locale il principale beneficiario dello sviluppo di AlUla.