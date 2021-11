Disneyland Paris: al via il nuovo piano di formazione e incentivi per le adv

Disneyland Paris conferma la sua attività al fianco degli agenti di viaggi con una serie di iniziative, dal nuovo piano di incentivi ai percorsi formativi.

Dal 15 novembre al 15 dicembre 2021 arriva in adv un nuovo piano d’incentivazione per favorire le prenotazioni di pacchetti soggiorno a Disneyland Paris. A fronte di una prenotazione individuale, per tutti gli arrivi che vanno dal 1 gennaio al 31 marzo 2022 presso il Disney’s Hotel Newport Bay Club o Disney’s Hotel Cheyenne, fino ad un massimo di tre per agenzia, verrà offerto un gadget Marvel o Pixar.



Parte la formazione

Al via anche i corsi di formazione in presenza dedicati agli agenti di viaggi che coinvolgeranno a partire dal 23 novembre e fino a metà febbraio 2022 oltre 750 agenzie dislocate su tutto il territorio italiano. Il nuovo format si chiamerà ‘Colazione con la Magia’ e prevedere la possibilità di fare colazione in piccoli gruppi in stile Disney e allo stesso tempo scoprire le informazioni utili riguardanti la prima destinazione turistica europea. Le prime tappe si svolgeranno a Palermo, Cuneo e Parma per continuare con Milano, Pistoia e Torino fino a coprire tutta Italia. La partecipazione avverrà su invito del commerciale di zona.



Per i clienti continuano le condizioni di prenotazione flessibili per i pacchetti soggiorno con la possibilità di cancellare e modificare fino a 7 giorni prima della data di arrivo, assicurazione esclusa, e l’opportunità di avere prezzi convenienti, a partire da 411 euro a famiglia per un soggiorno di 2 notti e 3 giorni in un hotel Disney.

Per beneficiare del piano d’incentivazione e dei vantaggi per i clienti è necessario prenotare tramite il portale dedicato alle agenzie di viaggio.