Lo Sri Lanka riapre ai viaggiatori internazionali con “protocolli minimi”

L'associazione degli operatori turistici dello Sri Lanka (Slaito) ha annunciato la riapertura del Paese al turismo, con protocolli minimi. I protocolli non richiedono la quarantena dei visitatori. L’unico requisito per i visitatori completamente vaccinati, è il risultato negativo del test Pcr entro 72 ore prima dell’arrivo.

I visitatori che non sono completamente vaccinati dovranno richiedere un test Pcr all’arrivo e potranno visitare l’Isola con le ‘bolle di biosicurezza’. Potranno trasferirsi nella comunità a condizione che il risultato del Pcr sia negativo il settimo giorno del loro viaggio.



Senza alcuna restrizione di viaggio a terra, i visitatori completamente vaccinati sono liberi di visitare l'Isola come facevano prima del Covid-19. Tutti gli hotel, ristoranti, siti turistici, culturali, parchi faunistici sono aperti ai visitatori. Il servizio Eta online è tornato per tutti i viaggiatori, così come il servizio di visto all'arrivo per alcuni Paesi.



I membri dell’associazione sono pronti ad accogliere i visitatori da tutto il mondo, rendendo il viaggio nello Sri Lanka sicuro e protetto, senza alcuna restrizione. Saranno messe in atto pratiche standard di distanziamento sociale. Per raggiungere il Paese, SriLankan Airines offre voli settimanali da Roma e Milano verso la capitale Colombo via Francoforte, Londra e Doha.