La Guida Michelin arriva in Florida: nel 2022 la prima edizione

La Florida, oltre a vantare spiagge bianchissime, è anche una meta interessante dal punto di vista gastronomico: sarà proprio nel Sunshine State che, grazie all'accordo con Visit Florida, approderanno gli ispettori della Guida Michelin per esaminare, nel 2022, i ristoranti di Miami, Orlando e Tampa.

"Visit Florida, insieme ai partner di destinazione Visit Orlando, Visit Tampa Bay e il Greater Miami Convention and Visitors Bureau, è entusiasta di collaborare con Michelin per sviluppare una Guida Michelin per rafforzare il posizionamento della Florida come destinazione culinaria di fama mondiale", ha affermato Dana Young, presidente e ceo di Visit Florida.