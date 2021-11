L'Italia tiene nella situazione generale dei contagi che stanno risalendo in tutta Europa. Lo dice l'ultimo monitoraggio dell'Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che traccia un quadro progressivamente sempre più complesso per i diversi Paesi del Vecchio Continente alle prese con la recrudescenza del Covid.

Anche se le zone in verde della Penisola tendono a diminuire, riducendo a 6 le regioni considerate ancora libere da rischi, il resto del Paese con il suo livello giallo è ben lontano dal diffuso rosso scuro che sta ricoprendo l'Europa.



A rimanere verdi in Italia sono Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Sardegna, Molise e Basilicata, mentre gli altri territori sono passati in giallo. Dal punto di vista di regole e limitazioni nulla cambia però sul territorio Italiano.



All'estero, invece, la mappa europea si tinge di rosso scuro, colore che indica una forte ripresa dei contagi, in Irlanda, Belgio, in alcune regioni dell'Olanda e nella zona centro-orientale comprese numerose aree della Germania.