Il ministro del Turismo greco, Vasilis Kikilias, prevede che il Paese registri una piena ripresa già nel 2022. Come riportato da Travelmole, il Paese nel 2021 ha raggiunto gli obiettivi prefissati, che indicavano il superamento del 50% dei volumi record registrati nel 2019.

Per incentivare la crescita, la Grecia ha delineato una strategia decennale che comprende sviluppo e promozione del prodotto, potenziamento di accessibilità e connettività, attenzione a infrastrutture verdi e turismo sostenibile.



"Il turismo greco ha mostrato una notevole capacità di recupero – ha spiegato Vasilis Kikilias -. Le cifre mostrano che le entrate dai viaggi sono più che raddoppiate di anno in anno. Anche tutti gli indicatori come la spesa media e la durata del soggiorno sono migliorati. La piena ripresa del turismo greco è prevista nel 2022. Questo dato non si basa su un semplice desiderio, ma sui dati concreti che stiamo registrando sul fronte del numero di nuovi voli, nuove rotte e sull'interesse espresso in generale per la Grecia".



Il mercato del Regno Unito ad esempio, ha generato 787 milioni di euro, con un incremento del 75,2%.

"Poiché la Grecia ha annunciato in anticipo come si sarebbe aperta al turismo internazionale, gli operatori, i clienti e le compagnie aeree hanno avuto fiducia pianificando la propria programmazione futura” ha concluso Kikilias.