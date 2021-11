La stazione spaziale anche per turisti ideata da Jeff Bezos si chiamerà Orbital Reef

Emergono nuovi particolari sul ‘sogno’ della stazione spaziale da utilizzare anche a scopi turistici in fase di progettazione da parte della Blue Origin di Jeff Bezos. Si tratta di una stazione orbitante dal nome di Orbital Reef che, naturalmente, verrebbe utilizzata per scopi scientifici, lasciando però anche spazio all’aspetto leisure, visto che la domanda per i viaggi spaziali sembra acquistare un certo peso (naturalmente di nicchia).

Di dimensioni simili alla Stazione Spaziale Internazionale, il nuovo progetto prevede la possibilità di ospitare fino a 10 persone e, appunto, potrà essere la base anche per viaggi di piacere, con moduli abitativi che possano ricordare gli alberghi e spazi commerciali dove le aziende potranno creare muove occasioni di business. Prevista inoltre la realizzazione di razzi e navicelle di nuove concezioni che consentano il trasporto dei passeggeri con una maggiore frequenza, velocità e costi minori.