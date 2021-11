di Amina D'Addario

Dall'8 novembre si torna a viaggiare verso gli Stati Uniti. Ma quali sono le regole da rispettare? Visit Usa ha diffuso una nota con le procedure di ingresso che, con la rimozione del Travel Ban, si applicheranno a tutti i Paesi del mondo.

Le frontiere, si legge nella comunicazione, saranno aperte solo ai viaggiatori completamente vaccinati, muniti di Green Pass e, in aggiunta, dell'esito di un test virale (Pcr o antigenico naso-faringeo) negativo effettuato 3 giorni prima del volo. Visit Usa specifica che saranno accettati tutti i vaccini tranne lo Sputnik.



Saranno esentati dall'obbligo di vaccinazione solo alcune categorie - in quel caso il test dovrà essere effettuato entro un giorno dal viaggio - e i minori di 18 anni.



Le regole per i minori

I bambini tra i 2 e i 17 anni non completamente vaccinati e accompagnati da un adulto immunizzato, dovranno eseguire il test virale tre giorni prima della partenza. Se invece un minore non vaccinato viaggerà da solo o con adulto non immunizzato, l'esame dovrà essere fatto entro le 24 ore.



I bambini sotto i 2 anni sono esclusi dal requisito di test, ma il Centro americano per il controllo e la prevenzione delle malattie raccomanda comunque l'esame pre-partenza ove possibile.