La Giordania svela il nuovo brand: “È tempo di ripartire”

La Giordania è tornata nella mappa delle destinazioni turistiche mondiali e ha scelto il Wtm di Londra per partire alla riconquista dello slancio turistico che aveva preso prima della pandemia.

Uno slancio che inizia con il suo nuovo brand, svelato proprio in fiera: ‘Kingdom of Time’. “Si tratta - spiega il ministro del Turismo Nayef Al-Fayez - dell’autentico riflesso di una terra che può essere attraversata in auto in meno di un giorno, ma che nello stesso tempo fonde insieme un collage vertiginoso di diversità paesaggistiche, ricchezze storiche e naturali, una millenaria tradizione di spiritualità e fede, e una cultura contemporanea araba di apertura e accoglienza a tutti, per il tempo libero, il business e la salute”.



Il senso del tempo

Ecco che, dunque, il senso del tempo può velocizzarsi in un vivace centro città, o rallentare durante un'immersione nella barriera corallina del Mar Rosso di Aqaba, o addirittura arrivare a fermarsi sotto il cielo stellato del deserto del Wadi Rum.



"Il brand turistico segna anche uno nuovo ruolo del turismo come veicolo per uno sviluppo sostenibile locale - aggiunge Abdel Razzaq Arabiyat, amministratore delegato del Jordan Tourism Board -. È stato concepito dal Consiglio turistico della Giordania in collaborazione con un'alleanza delle imprese locali e globali ed è stato progettato come catalizzatore inclusivo per diffondere il turismo attraverso il regno beneficiando del supporto degli operatori turistici tradizionali e della nostra generazione emergente di creatori di esperienze turistiche profondamente locali”.



Rapida la reazione del regno al virus: “Oggi - sottolinea il ministro - siamo uno dei primi Paesi di questa regione con un settore turistico completamente vaccinato”.