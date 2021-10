Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere insieme per le promo di Natale

Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere, per consentire ai viaggiatori di godere appieno della magica atmosfera che precede il Natale e anima le principali città svizzere, hanno lanciato la tariffa (posti limitati) 'Promo Svizzera'.

L'offerta, acquistabile fino al 30 novembre e utilizzabile dal 20 novembre al 20 dicembre, consente di viaggiare a bordo dei treni Eurocity da Milano a Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lucerna, Montreux e Zurigo al costo di 25 euro a tratta per la 2° classe e di 45 euro per la 1° classe. Da Genova a Zurigo, invece, il costo è di 30 euro per la 2° classe e di 50 euro per la 1° classe.



I biglietti si possono acquistare nelle biglietterie in stazione, sul sito e l'App di Trenitalia e nelle agenzie di viaggio abilitate. L. F.