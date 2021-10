Gran Bretagna, dal Summit 'COP 26' una spinta al turismo sostenibile

La Gran Bretagna è sempre più proiettata verso lo sviluppo del turismo sostenibile. In occasione di ‘COP 26’, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021, che si terrà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre, VisitBritain ha deciso di promuovere l'offerta turistica sostenibile della Gran Bretagna nei mercati internazionali.



L'ultima ricerca internazionale di VisitBritain sul sentiment dei consumatori ha mostrato che più di due terzi dei viaggiatori intervistati in 13 paesi stanno pensando di più alla sostenibilità e all'impatto ambientale quando pianificano le vacanze. Sull’onda del Summit VisitBritain sta costruendo un hub globale di contenuti sul turismo sostenibile con itinerari, attività ed esperienze per godere di un soggiorno sostenibile in Gran Bretagna.

Questo sarà supportato da partnership con i media in Europa, Brasile, Canada e Stati Uniti, che evidenziano l'offerta di turismo sostenibile della Gran Bretagna per ispirare i viaggi futuri, concentrandosi sui viaggi lenti, uscendo dai sentieri battuti, sul turismo ferroviario e fuori stagione.



Per supportare il travel trade d'oltremare, VisitBritain sta oinoltre spitando tavole rotonde e webinar per promuovere il turismo sostenibile con mezzi di trasporto più ecologici come itinerari e prodotti legati alla ferrovia.

Fra le altre iniziative, il 18 novembre si terrà un webinar dedicato al trade che si concentrerà sui viaggi sostenibili e includerà alloggi, esperienze, prodotti, enogastronomia e trasporti.

Patricia Yates, deputy chief executive di VisitBritain, ha spiegato: "Il Summit e l'esposizione mediatica che lo accompagna ci offre un'opportunità preziosa per evidenziare come i visitatori possano godere di un soggiorno sostenibile e responsabile in Gran Bretagna, la cui offerta va da alloggi eco-friendly alle Dark Sky Reserve, dalla moda sostenibile ed enogastronomia locale a viaggi in treno e percorsi in bicicletta”.