Ritorno degli Stati Uniti, il ruolo fondamentale di agenzie e tour operator

L'annuncio della riapertura dei confini degli Usa ha dato una scossa al settore turistico europeo. Su mercati come quello Uk e quello tedesco, il booking si è pressoché raddoppiato nottetempo. Sebbene per il Natale 2021 si stiano vendendo località come New York o le calde città della Florida, le prenotazioni più ingenti riguardano il 2022.

La ripresa del turismo internazionale passa attraverso un percorso di fiducia in cui adv e t.o. sono elementi indispensabili. In questo clima di incertezza, infatti, nel Regno Unito - per esempio - la distribuzione organizzata tradizionale viene attualmente premiata soprattutto da chi sceglie di organizzare una vacanza oltreoceano. Durante la pandemia, molte persone hanno riscontrato serie difficoltà con le ota, dalle procedure di rimborso alla scarsa flessibilità alla quasi impossibilità di mettersi in contatto con qualcuno, da qui il valore di adv e t.o. che oggi sono chiamati a vivere appieno il loro rinascimento.



Conoscere il cliente europeo

Lo scenario attuale mostra un forte desiderio di andare all'estero da parte dei viaggiatori europei, le persone vogliono esplorare, prenotano sotto data e, verso mete come gli Usa, ben funzionano i self-drive tour.



Si tratta di indicazioni che i t.o. non possono ignorare: devono dimostrarsi capaci di combinare un'offerta che proponga tour dinamici, itineranti, incrociando - sempre a proposito degli Usa - quelli che sono i requisiti anti-Covid richiesti nelle diverse parti del Paese. G. G.