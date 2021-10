Israele: via libera ai turisti vaccinati

Anche Israele apre le porte ai viaggiatori vaccinati in arrivo dall’estero. Il Paese accoglierà i turisti a partire dalla prossima settimana, ovviamente a condizione che possano provare l’avvenuta vaccinazione.

Come riporta travelmole.com, il Governo ha precisato che i viaggiatori di qualsiasi Paese possono entrare in Israele con un certificato di avvenuta vaccinazione che non risalga a più di 6 mesi prima. In ogni caso i viaggiatori dovranno eseguire un test anti Covid prima della partenza e un altro all’arrivo.



Lo scorso settembre Israele aveva aperto ai gruppi di turisti, dalle 5 alle 30 persone. Ora il piano prosegue con l'allargamento ai viaggiatori individuali.