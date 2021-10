Cayman, stop alla quarantena per i viaggiatori vaccinati

Per le isole Cayman si apre la fase 4 del piano di riapertura. L’arcipelago ha annunciato che dal prossimo 20 novembre i viaggiatori vaccinati non dovranno più sottoporsi a quarantena.

La decisone, come riporta travelmole.com è stata presa alla luce dell’andamento della campagna di vaccinazione, che ora consente di allentare ulteriormente le restrizioni. “Ciò consentirà un importante ritorno alla normalità per i viaggi e il turismo nelle isole, in tempo per le vacanze” ha evidenziato Kenneth Bryan, ministro del Turismo e dei Trasporti.



Tutte le informazioni sono reperibili anche sul sito web dell’ente di promozione turistica delle isole Cayman.