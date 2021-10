Dopo una pausa ‘forzata’, torna la classifica Best in Travel, ovvero le mete imperdibili selezionate da Lonely Planet. L’edizione 2022 arriva dopo l’assenza dello scorso anno, per ovvi motivi legati alle restrizioni di viaggio. Ma per l’Italia l’attesa viene ripagata con un posto in top ten per una delle mete più note: la città di Firenze.

Come riporta lastampa.it, il capoluogo toscano si piazza al nono posto tra le città. ll podio viene invece conquistato da Auckland in Nuova Zelanda, seguita da Taipei e Taiwan - Seguono Friburgo in Germania, Atlanta negli Stati Uniti, Lagos in Nigeria, Nicosia/Lefkosia a Cipro, Dublino in Irlanda, Mèrida in Messico e, dopo Firenze (come detto al nono posto) Gyeongju in Corea del Sud.



I Paesi e le Regioni in classifica

Per quanto riguarda i Paesi, invece, al primo posto ci sono le Isole Cook, Norvegia, Mauritius, seguite da Belize, Slovenia, Anguilla, Oman, Nepal, Malawi ed Egitto.



La classifica delle Regioni viene invece dominata dai fiordi occidentali islandesi, seguito da West Virgia e da Xīshuāngbaˇnna (Cina). Dopo il podio si prosegue con la Costa del Kent (Gran Bretagna), Porto Rico, Shikoku (Giappone), il deserto di Atacama (Cile), Scenic Rim (Australia), Vancouver Island (Canada) e la Borgogna francese.