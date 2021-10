Brand Usa Travel Week Europe al via a Londra

La Brand Usa Travel Week Europe torna in presenza. A pochi giorni dalla riapertura dei confini degli Stati Uniti ai turisti internazionali, l’entusiasmo è palpabile.

“Siamo ancora nel mezzo della pandemia ma la miglior notizia è proprio il ritorno dei turisti stranieri a partire dall’8 settembre”, commenta Chris Thompson (nella foto), ceo di Brand Usa.



La partnership tra Brand Usa e il Governo si continua a rivelare solida e positiva, una collaborazione portata avanti costantemente a dimostrazione dell’importanza rivestita dal turismo per l’economia del Paese. “I visitatori internazionali sono fondamentali per il loro contributo umano ed economico - dichiara Sarah E. Morgenthau, deputy assistant secretary for travel and tourism U.S. department of commerce - Nel 2019 il 20% degli arrivi è avvenuto dall’Europa con una spesa di 50 miliardi di dollari”.



A partire dall’8 novembre, per entrare negli Usa sarà necessario essere vaccinati e sottoporsi a un tampone che dia esito negativo. Per i minori di 18 anni non vaccinati, sarà sufficiente il test.



“Sono le condizioni per riaprire in sicurezza - conclude Morgenthau - . Vi è voglia di condividere tutto, dagli eventi alla vita in città e il turismo outdoor”.