L’Irlanda riscopre le tradizioni per Halloween

Autunno nel segno di Halloween. Per Turismo Irlandese la festa in calendario il 31 ottobre inaugura ufficialmente la nuova stagione dei viaggi nell’isola di Smeraldo. “L’appuntamento è ormai popolarissimo in tutt’Europa - spiega la nuova direttrice Marcella Ercolini (nella foto) - ma chi vuole conoscere le vere origini di questo culto non può che far visita alla sua terra natale: l’Irlanda. E questo profondo legame con le radici e le tradizioni rappresenta anche la caratterizzazione dell’offerta turistica su cui intendiamo puntare in risposta agli effetti della pandemia. Già dalla riapertura dei viaggi in luglio, il turista ha infatti dimostrato di cercare sempre più esperienze di forte autenticità, privilegiando la vita tipica delle campagne in cui ci si imbatte facilmente lungo i 2500 km della Wild Atlantic Way, così come nei territori della contea occidentale di Limerick, dove nel 2027 sarà organizzata la prestigiosa competizione golfistica della Ryder Cup”.

Anche in previsione dell’evento, che incrocia l’edizione italiana di Roma 2023, il nuovo sito dell’ente ha potenziato i servizi d’informazione digitale per restare aggiornati su offerte quotidiane di festival ed esperienze tipiche in città, fra cui le imminenti Winter Lights e mercatini di Natale. A.C.