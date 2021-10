Dal primo novembre la Thailandia revocherà la quarantena per i turisti vaccinati provenienti dall’Italia e da altri 45 Paesi.

Per l’ingresso nel Paese - precisa una nota dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese - i viaggiatori dovranno essere in possesso di un Certificato di ingresso (Coe) o di una prova di registrazione per l’ingresso tramite la piattaforma https://coethailand.mfa.go.th/, in attesa del nuovo Thailand Pass in vigore da metà novembre.



Dovranno essere in possesso anche di: certificato medico rilasciato massimo 72 ore prima del viaggio, con risultato negativo a un test Rt-Pcr (è richiesto un certificato medico che documenti il pieno recupero dalla malattia anche a tutti coloro che abbiano già contratto il virus); polizza assicurativa valida per tutto il soggiorno non inferiore a Usd 50.000, a copertura di eventuali costi per spese mediche associate all'infezione da Covid-19, compreso il ricovero ospedaliero; conferma di pagamento per un soggiorno di almeno 1 notte presso le strutture di quarantena approvate (Alternative Quarantine - AQ, Organization Quarantine - OQ o Alternative Hospital Quarantine - AHQ) o un hotel certificato SHA Plus.



Completamente vaccinati e minori

Per i turisti completamente vaccinati, la prova include un certificato di vaccinazione (Green Pass) con un vaccino approvato dal Ministero della sanità pubblica thailandese (MoPH) o dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) effettuato non meno di 14 giorni prima della data del viaggio.



I viaggiatori di età inferiore ai 12 anni, che viaggino con genitori o tutori, sono esenti dall’obbligo di vaccinazione ma devono essere in possesso di un certificato medico con un risultato di laboratorio Rt-Pcr negativo al Covid-19 rilasciato non più di 72 ore prima del viaggio.



Regole all'arrivo

All'arrivo in aeroporto i viaggiatori devono procedere direttamente, tramite trasferimento aeroportuale approvato, per il Centro Covid-19 per effettuare il test prestabilito o all'alloggio prenotato per sottoporsi al test Covid-19 Rt-Pcr. I viaggiatori devono scaricare e installare l'applicazione di allerta (MorChana) e devono attendere il risultato del test all'interno del proprio alloggio. Se il test risulta negativo, i viaggiatori potranno muoversi liberamente in Thailandia. Il personale dell'hotel consiglierà ai viaggiatori di auto-monitorarsi per almeno 7 giorni. Se un viaggiatore manifesterà sintomi da Covid-19, il personale dell'hotel informerà immediatamente l'ufficiale responsabile del controllo delle malattie trasmissibili nella rispettiva area.



Regole partenza

Prima della partenza, invece, i viaggiatori dovranno sottoporsi allo screening di uscita e seguire le linee guida dei Paesi di destinzione.