Valencia, design e gastronomia per la ripresa del turismo

di Gaia Guarino

Valencia riparte dal design, dalla gastronomia e soprattutto dal mercato italiano. "Vogliamo continuare con la promozione delle nostre destinazioni turistiche - spiega Isabel Garaña, -irettrice dell'ente spagnolo del turismo a -. Valencia è stata nominata capitale mondiale del design per il 2022, è rinomata per la gastronomia e fornisce sempre nuove proposte, validi motivi per visitare sia la città sia l'intera regione".

Valencia è attualmente tra le finaliste per aggiudicarsi il titolo di capitale dello smart tourism, è una terra dove brillano ben 8 stelle Michelin e a dicembre ospiterà proprio l'evento per l'assegnazione del prestigioso riconoscimento culinario per i ristoranti spagnoli.



"Dopo un anno e mezzo di pausa abbiamo ripreso ad accogliere i turisti con oltre 11mila visitatori italiani nel mese di agosto", commenta Leticia Colomer, Italy market manager di Visit València. "Puntiamo su un segmento turistico sia leisure sia congressuale".



Come racconta il direttore formazione turismo della Regione Valenciana, Javier Solsona, diversi i fattori che rendono questa meta vincente: cultura, clima, accoglienza sono i tasselli che ne definiscono l'unicità.